Akçakoca'da sonbahar renkleri Ceneviz Kalesi çevresinde görsel şölene dönüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sonbahar renkleri, falez üzerindeki tarihi Ceneviz Kalesi'ni çevreleyen ormanlık alanda görsel şölene dönüştü. Kayın, kestane ve gürgen ağaçlarının sarı, turuncu ve kahverengi tonları Karadeniz'in mavi ve yeşiliyle buluşurken bölge dronla görüntülendi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sonbaharın renk tonları, kıyı kesiminde güzel görüntü oluşturdu.
Deniz kıyısında falez üzerinde yer alan tarihi Ceneviz Kalesi'ni çevreleyen ormanlık alanlardaki ağaçlar sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.
Ağaçların bazıları yapraklarını döküp kışı beklerken bölgenin bitki örtüsünü oluşturan kayın, kestane ve gürgen gibi farklı türlerdeki ağaçlarda çeşitli renklerin hakim olması görsel şölene dönüştü.
Karadeniz'in mavi ve yeşil tonuyla buluşan bölgedeki sonbahar güzelliği dronla görüntülendi.
Kaynak: AA