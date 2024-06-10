Akçakoca'da Sahil Temizliği İçin Vatandaşlar Seferber Oldu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye ekipleri, vatandaşların desteğiyle sahili temizledi. Akçakoca Belediyesi tarafından düzenli temizlik çalışmaları yapılırken, vatandaşlar da projeye destek verdi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye ekipleri, vatandaşların desteğiyle sahili temizledi.
Akçakoca Belediyesince ilçenin en yoğun Edilli, Çuhallı, Kale ve Melenağzı plajlarında düzenli temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.
Çevre bilinci oluşturulması amacıyla başlatılan proje doğrultusunda vatandaşlar da çalışmalara katıldı.
Ekiplerle Çuhallı plajının bir bölümünü temizleyen vatandaşlar, topladıkları çöpleri araçlara yükledi.