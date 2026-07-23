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Düzce Akçakoca'da denize girmek yasaklandı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde elverişsiz hava ve deniz şartları sebebiyle denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, risk oluşturan plaj ve sahillerde vatandaşların uyarılara uymasını istedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan olumsuz hava ve deniz şartlarının, plaj ve sahillerde risk oluşturabileceği belirtilerek denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, "Cankurtaran ekiplerimizin bayraklarla, sahil güvenlik unsurlarının sözlü, uygulamalı olarak bildireceği uyarılara titizlikle uyulması ve vatandaşlarımızın alınan karar konusunda gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz." ifadesine yer verildi.

Denize girme yasağının ardından sahil ve plajlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
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