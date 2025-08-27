Akçakoca'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girilmesi Yasaklandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı. Cankurtaran ekipleri, deniz girmemeleri konusunda vatandaşları uyarıyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçedeki plaj ve sahillerde olumsuz hava deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel