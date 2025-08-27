Akçakoca'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girilmesi Yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçedeki plaj ve sahillerde olumsuz hava deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.