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Akçakoca'da Halk Eğitim Merkezi'nde El Emeği Ürünler Sergisi

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Orhangazi Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sergide çini, el işi, dokuma, yağlı boya resim, dikiş nakış örnekleri ve süs eşyaları yer aldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi.

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Orhangazi Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Merkezde yıl boyunca eğitim gören yaklaşık 12 bin kursiyerin hazırladığı çini, el işi, dokuma, yağlı boya resim, dikiş nakış örnekleri ile süs ve hediyelik eşyalar davetlilerin beğenisine sunuldu.

Eserleri inceleyen Vali Selçuk Aslan, sergide emeği geçen kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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