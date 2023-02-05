Akçakoca'da gençlik merkezine ateş açan 2 zanlı adli kontrolle salıverildi Güncel Haberler Düzce'de, Akçakoca Gençlik Merkezi'ne ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düzce'de, Akçakoca Gençlik Merkezi'ne ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, dün gençlik merkezine 3 el ateş açılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, kimlikleri tespit edilen zanlılar F.K. (30) ve Ö.B'yi (33) ikametlerinde gözaltına aldı. Aramalarda, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Osmaniye Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Akçakoca Gençlik Merkezi'ne, dün 3 el ateş açılmış, yapılan incelemede kurşunların cam ile duvarlara isabet ettiği belirlenmişti. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Akçakoca Gençlik Düzce Güncel Haberler

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