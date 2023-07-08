Akçakoca'da Fırtına Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı
Güncel Haberler
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde beklenen fırtına nedeniyle pazar günü denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, tüm plajlarda denize girişin yasaklandığı belirtildi.
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde beklenen fırtına nedeniyle pazar günü denize girmek yasaklandı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meteorolojik uyarılara göre yarın etkili fırtına bekleniyor. Beklenen fırtına sebebiyle pazar günü denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "09.07.2023 Pazar günü denizlerimizde fırtına beklendiğinden tüm plajlarımızda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşenur Yaman - Güncel