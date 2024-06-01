Akçakoca'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Çuhallı Çarşısı'nda toplanan grup, Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Ellerinde pankart ve dövizlerle yürüyen grup, İsrail aleyhine sloganlar attı ve Cumhuriyet Meydanı'nda Filistin bayrağı açtı. Yürüyüş sonrasında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.
Çuhallı Çarşısı'nda toplanan grup, ellerindeki pankart ve dövizlerle Çınar Caddesi boyunca Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Burada Filistin bayrağı açan grup, İsrail aleyhine slogan attı.
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından gruptakiler dağıldı.