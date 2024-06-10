Akçakoca'da denizde erkek cesedi bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Değirmenağzı mevkisinde suda hareketsiz bir kişiyi gören balıkçı, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bota alınarak kıyıya getirilen cesedin, serinlemek için denize girdiği belirtilen İrfan Horoz'a (80) ait olduğu tespit edildi.

Horoz'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

İyi derecede yüzme bildiği belirtilen Horoz'un kalp krizi sonucu öldüğü değerlendiriliyor.