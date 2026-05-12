Akçakale Gümrük Kapısı'ndan 12 yıl sonra pasaportlu geçiş başladı

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale Gümrük Kapısı'nda, 12 yıl aradan sonra yeniden pasaportlu giriş-çıkışlar başladı.

Suriye'de başlayan iç karışıklıklar nedeniyle 2014 yılında sivil geçişlere kapatılan Akçakale Gümrük Kapısı, İçişleri Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle yeniden sivillerin kullanımına açıldı. 2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ticaret, insani yardım, cenaze ve kamu görevlilerinin geçişine izin verilen sınır kapısında, artık pasaportlu vatandaş geçişleri de yapılmaya başlandı. Çok sayıda Suriyeli ülkesine dönüş için kapıya geldi.

