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Akçakale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 590 captagon hap, uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan para ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Akçakale Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan şahısların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 590 captagon hap, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 965 lira para ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Narkotik Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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