Akçakale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 590 captagon hap, uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan para ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Akçakale Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan şahısların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 590 captagon hap, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 965 lira para ele geçirildi.