Akçakale'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi kurslarında yıl boyunca hazırlanan ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

Akçakale Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen sergide, kursiyerlerin el sanatları, giyim üretimi ve dekoratif çalışmalar başta olmak üzere çeşitli branşlarda hazırladığı eserler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Akçakale Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin çalışmalarının da yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü.

Yetkililer, kursların vatandaşların mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağladığını belirterek, eğitim ve üretimi destekleyen faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini kaydetti.

Programda emeği geçen eğitmenlere, kursiyerlere, Akçakale Kaymakamlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na katkılarından dolayı teşekkür edildi.