Akçakale'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ekinyazı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada Ahmet Ö. (25) öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarmanın soruşturması devam ediyor.