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Akçakale'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ekinyazı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada Ahmet Ö. (25) öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarmanın soruşturması devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ekinyazı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada Ahmet Ö. (25) öldü, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarmanın soruşturması devam ediyor.

Kaynak: AA / Mustafa Güçlü - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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