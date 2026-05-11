Şanlıurfa'da arazide erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.

Kırsal Bilece Mahallesi'ndeki arazide cesedi fark edenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan incelemede, cesedin Suriye uyruklu ve kayıp olarak aranan M.M'ye ait olduğu belirlendi.

Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.