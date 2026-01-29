Haberler

Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, okul inşaatında incelemelerde bulundu

Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, okul inşaatında incelemelerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Hacı Şükran Çolak İlkokulu'nun inşaatında incelemede bulunarak, eğitime yapılan yatırımların geleceğe katkısını vurguladı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 24 derslikli Hacı Şükran Çolak İlkokulu inşaatında inceleme yaptı.

Ekim, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta ve iş insanı Suphi Çolak ile Söğütlü Mahallesi'nde yapımı devam eden okul inşaatındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okulun, ilçenin eğitim altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım olduğunu belirten Ekim, "Eğitime yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bin dereden su getirdi
PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız