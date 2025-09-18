Haberler

Akçaabat'ta Yangın: Görgü Tanığı O Anları Anlattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın sırasında meydana gelen patlamalarla ilgili görgü tanığı Mehmet Aydın, yangını söndürmeye çalışırken yaşadığı korku dolu anları anlattı. İtfaiye ekipleri olay yerine zamanında müdahale etti.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan alışveriş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın sırasında patlama seslerini duyarak itfaiyeyi arayan mahalleli Mehmet Aydın, "Ben patlamanın olduğu alandaydım. 1-2 kere ses geldikten sonra 3'üncü kez patlama sesi geldi. Evimin yakınında meydana geldi. Sese doğru gittim ve jeneratörün patlamış olduğunu gördüm. Bu mağazanın sahibinin çocuğu da yanımdaydı. Bahçe sulama hortumunu aldım. Yangını söndürmeye çalıştım. 'Elektrik çarpar' dediler. Musluğu kapattım. İtfaiyeyi aradık. Küçücük ateş bir anda büyüdü. Gece saat 02.00'da 2 itfaiye aracı anında buraya geldi. Dışarıda başlayan patlama kablolarla içeriye doğru gitti ve yangın başladı, plastikler yandı. Bizde hemen kaçtık. Elim ve ayağım yaralandı" dedi.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/AKÇAABAT(Trabzon),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

Hayranıyla fotoğraf çekildi, altına yazılan not ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk birliklerinin Suriye'den çekilme şartını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den çekilmek için 2 şart sundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.