Haberler

Akçaabat'ta Ücretsiz Kurslara Yoğun İlgi!

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen ücretsiz kurslara vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini duyurdu. Resim, müzik ve halk oyunları gibi çeşitli branşlarda çocukların ve gençlerin kendilerini geliştirmelerine olanak tanınacağı ifade edildi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, çeşitli branşlarda açtıklara kurslara insanların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, Akçaabat Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ücretsiz düzenlenen kurslarda, resim, yaratıcı yazarlık, bağlama, piyano, keman ve halk oyunları gibi farklı branşların yer aldığını ifade etti.

Sanatın toplumun gelişimindeki önemine işaret eden Ekim, göreve başladığı ilk günden itibaren sanata, spora, eğitime ve kültüre büyük önem verdiklerini vurguladı.

Ekim, çocukların ve gençlerin kendilerini ifade etmelerine, yeni beceriler kazanmalarına, özgüvenlerini artırmalarına katkı sunduklarına değinerek, "Her şey çocuklarımız için. Onların mutlu olduğu, kendini geliştirdiği bir Akçaabat inşa etmek en büyük hedefimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Borsada parası olanları ilgilendiriyor! Paralar 2 gün geç yatacak

Dikkat! Borsada parası olanları ilgilendiriyor
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
DEM Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası ilk açıklama

DEM Parti'den terör örgütü PKK'nın tarihi kararı sonrası ilk açıklama
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.