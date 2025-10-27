Akçaabat'ta Ücretsiz Kurslara Yoğun İlgi!

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, çeşitli branşlarda açtıklara kurslara insanların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, Akçaabat Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ücretsiz düzenlenen kurslarda, resim, yaratıcı yazarlık, bağlama, piyano, keman ve halk oyunları gibi farklı branşların yer aldığını ifade etti.

Sanatın toplumun gelişimindeki önemine işaret eden Ekim, göreve başladığı ilk günden itibaren sanata, spora, eğitime ve kültüre büyük önem verdiklerini vurguladı.

Ekim, çocukların ve gençlerin kendilerini ifade etmelerine, yeni beceriler kazanmalarına, özgüvenlerini artırmalarına katkı sunduklarına değinerek, "Her şey çocuklarımız için. Onların mutlu olduğu, kendini geliştirdiği bir Akçaabat inşa etmek en büyük hedefimizdir." değerlendirmesinde bulundu.