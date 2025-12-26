Haberler

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonetin motosiklete çarptığı kaza kamerada; 1 ölü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Ramazan Adem Altunay hayatını kaybetti. Olayda ehliyetsiz sürücü E.Y. gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Ramazan Adem Altunay (24), hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, ehliyetsiz sürücü E.Y.'nin (22) bir akaryakıt istasyonunda arkadaşına ait kamyoneti kaçırdığı, yaklaşık 30 dakika sonra da olayın yaşandığı belirtildi.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçenin Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü E.Y.'nin (22) kullandığı, plakası belirlenemeyen kamyonet kırmızı ışıkta duran 61 AHP 145 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücü Ramazan Adem Altunay metrelerce sürüklendi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Altunay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansırken, E.Y. gözaltına alındı.

ARKADAŞININ KAMYONETİNİ KAÇIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Kullandığı kamyonetle, motosikletli Ramazan Adem Altunay'a çarparak ölümüne neden olan E.Y.'nin, bir süre önce açık cezaevinden izinli çıktığı bildirildi. E.Y.'nin Çarşıbaşı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan arkadaşına ait kamyoneti kaçırdığı, yaklaşık 30 dakika sonra da kazaya karıştığı belirtildi.

Akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; kazaya karışan kamyonetin akaryakıt istasyonuna yaklaştığı, sürücünün markete girdiği sırada E.Y.'nin arka koltuktan inerek sürücü koltuğuna geçtiği ve hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Ramazan Adem Altunay için ilçenin Doğanköy Mahallesi Topuzoğlu Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Hasan ve Ayşe Altunay çiftinin 6 çocuğundan biri olan ve kentte bir pastanede kurye olarak çalıştığı öğrenilen Altunay, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
