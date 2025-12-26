Haberler

Trabzon'da kırmızı ışıkta otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Güncelleme:
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen motosikletli Ramazan Altunay, başka bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybederken, sürücü E.Y. tutuklandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motosikletlinin cenazesi toprağa verildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Söğütlü Mahallesi'ndeki kırmızı ışıkta bekleyen Ramazan Altunay'ın (24) kullandığı 61 AHP 145 plakalı motosiklete E.Y. yönetimindeki otomobil çarparak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü belgesinin olmadığı öğrenilen E.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altunay'ın naaşı, Akçaabat ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, gözaltındaki otomobil sürücüsü E.Y, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

