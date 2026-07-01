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Trabzon'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün denize girdikten sonra kaybolan 33 yaşındaki Hüseyin K.'nin cesedi, dalgıçlar tarafından Yıldızlı açıklarında bulundu. Ceset, otopsi için Trabzon Adli Tıp'a kaldırıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde dün denize girdikten bir süre sonra kaybolan Hüseyin K'yi (33) arama çalışmalarına devam edildi.

Yıldızlı açıklarında dalgıçlar tarafından suda bulunan ceset, kıyıya çıkarıldı.

Hüseyin K'ye ait olduğu belirlenen ceset, otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
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