Akçaabat'ta Çıkan Yangın ve Gözlemler

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan alışveriş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın sırasında patlama seslerini duyarak itfaiyeyi arayan mahalleli Mehmet Aydın, "Ben patlamanın olduğu alandaydım. 1-2 kere ses geldikten sonra 3'üncü kez patlama sesi geldi. Evimin yakınından meydana geldi. Sese doğru gittim ve jeneratörün patlamış olduğunu gördüm. Bu mağazanın sahibinin çocuğu da yanımdaydı. Bahçe sulama hortumunu aldım. Yangını söndürmeye çalıştım. 'Elektrik çarpar' dediler. Musluğu kapattım. İtfaiyeyi aradık. Küçücük ateş bir anda büyüdü. Gece saat 02.00'da 2 itfaiye aracı anında buraya geldi. Dışarıda başlayan patlama kablolarla içeriye doğru gitti ve yangın başladı, plastikler yandı. Bizde hemen kaçtık. Elim ve ayağım yaralandı" dedi.