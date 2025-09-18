Haberler

Akçaabat'ta AVM'de Yangın Kontrol Altına Alınamıyor

Akçaabat'ta AVM'de Yangın Kontrol Altına Alınamıyor
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın soğutma çalışmaları sırasında alevlerin tekrar canlanması üzerine ekipler müdahale ediyor.

ALEVLER YENİDEN CANLANDI

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan alışveriş merkezinde çıkan yangını soğutma çalışmaları sırasında alevler yeniden canlandı. Ekipler AVM'nin giriş kısmında yükselen alevlere müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
