Akçaabat'ta AVM'de Yangın Kontrol Altına Alınamıyor
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın soğutma çalışmaları sırasında alevlerin tekrar canlanması üzerine ekipler müdahale ediyor.
ALEVLER YENİDEN CANLANDI
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan alışveriş merkezinde çıkan yangını soğutma çalışmaları sırasında alevler yeniden canlandı. Ekipler AVM'nin giriş kısmında yükselen alevlere müdahale ediyor.
