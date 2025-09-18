Akçaabat'ta AVM'de Yangın Kontrol Altına Alınamıyor

ALEVLER YENİDEN CANLANDI

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan alışveriş merkezinde çıkan yangını soğutma çalışmaları sırasında alevler yeniden canlandı. Ekipler AVM'nin giriş kısmında yükselen alevlere müdahale ediyor.