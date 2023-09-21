Akçaabat Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Destek Paketleri Dağıtıyor

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla çeşitli yardımların yapıldığını açıkladı. Kumanya, kıyafet, hasta karyolası, tekerlekli sandalye, kırtasiye, hoş geldin bebek, gıda paketi gibi birçok konuda yardımlar gerçekleştiriliyor.

Akçaabat Belediyesince ihtiyaç sahibi kişilere destek paketleri dağıtılıyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla kumanya, kıyafet, hasta karyolası, tekerlekli sandalye, kırtasiye, hoş geldin bebek, gıda paketi yardımı gibi birçok konuda harekete geçildiğini belirtti.

Ekim, sosyal belediyecilik felsefesiyle zor durumdaki kişilere moral ve destek olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Belediyemizce 2023 yılı içerisinde 1512 vatandaşa ve binlerce depremzedeye kumanya yardımı, bebek heyecanı yaşayan ailelere hoş geldin bebek paketi, yatağa bağlı hastalara hasta yatağı tedariki, ihtiyaçlı ailelere akülü araç ve tekerlekli sandalye yardımı, yaşlılara evde bakım hizmeti, ilçemize gelen depremzedelere psikolojik ve rehabilitasyon desteği, ihtiyaçlı ailelerin çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti yardımı ve pek çok kişiye de sıcak yemek ikramı yapıldı."

Dezavantajlı bireyleri ziyaret ederek onların maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya çalıştıklarını vurgulayan Ekim, "Hemşehrilerimizin derdiyle dertlenip sevinçleriyle neşeleniyoruz. Onların hayır dualarına nail oluyoruz. Hakk'a hizmet halka hizmettir. Bu düsturla çalışıyor hem güzel ilçemiz Akçaabat'ımızın çehresini değiştirecek çalışmalar yapıyoruz hem de hemşehrilerimizin her türlü sıkıntılarında yanlarında oluyoruz." ifadelerini kullandı.