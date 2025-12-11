Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, dereceye giren öğrencileri ağırladı

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, futbol ve hentbolda il birinciliği elde eden lise öğrencilerini makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ekim, Akçaabat İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi ile Akçaabat Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileriyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekim, gençliğe yapılan her yatırımın geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu belirterek, "Akçaabat, sadece eğitimde ve kültürde değil, sporda da başarılarıyla adından söz ettiren bir ilçemiz." ifadelerini kullandı.

Ekim, belediye olarak gençlik ve spor alanında yürütülen yatırımlar hakkında da bilgi vererek, sporun ve sporcunun yanında olmaya, gençlerin gelişimi için her alanda destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

Futbolda il birinciliğini kazanan Akçaabat İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'nin grup maçlarında Trabzon'u temsil edeceği, Akçaabat Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Takımı'nın ise Türkiye finalleri yolunda hazırlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.