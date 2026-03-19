Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ekim, yayımladığı mesajda, ramazanın manevi ikliminin ardından bayrama ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, bayramların toplumsal birlikteliğin en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

Bayramların kırgınlıkların son bulduğu, gönüllerin birleştiği, kardeşliğin ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna zamanlar olduğuna işaret eden Ekim, "Akçaabat'ımızda ramazan ayı boyunca hemşehrilerimizle aynı sofralarda buluştuk, gönül gönüle olduk. Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlik ruhunun en güzel örneklerini hep birlikte yaşadık. Bu güzel iklimin bayramda da artarak devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ekim, Akçaabat'ın sadece bir şehir değil, aynı zamanda büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu ailenin her bir ferdiyle aynı sevinci paylaşmak, aynı duyguda buluşmak bizim en büyük gücümüzdür. Bayramlar da bu birlikteliği daha da pekiştiren özel günlerdir. Büyüklerimizi ziyaret etmeyi, küçüklerimizi sevindirmeyi, ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi ihmal etmeyelim. Bayramın coşkusunu ve kardeşlik iklimini birlikte yaşamak üzere tüm kıymetli hemşehrilerimizi bayramlaşma programımıza davet ediyorum. Gelin, bayram sevincini hep birlikte paylaşalım, Akçaabat'ımızda birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirelim"