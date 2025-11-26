Haberler

Akçaabat'a Yeni Yaşam Alanı Projesi

Akçaabat'a Yeni Yaşam Alanı Projesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat ilçesine yeni yaşam alanları kazandırılacağını ve ilçenin ihtiyaç duyduğu projelerin hızla ilerlediğini açıkladı. Projenin detayları ve finansmanı hakkında bilgiler verildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat ilçesine yeni yaşam alanı kazandırılacağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat Kent Konseyi Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına katılan Genç, ilçeye kazandırılacak yeni yaşam alanı ve ilçenin ihtiyacı olan tüm projelerin koordinasyon içinde hızla ilerlediğini vurguladı.

Akçaabat'ın her mahallesinde yaşam kalitesini artıracak adımların hızlı bir şekilde atılacağını belirten Genç, "Göreve başladığımız günden beri Akçaabat Belediye Başkanımızla uyum içinde çalışıyoruz. Yıldızlı'dan Söğütlü ve Yaylacık'a uzanan geniş bir yaşam alanı projesi hazırladık, finansmanını da büyük ölçüde çözdük. Ortahisar'da, Uzunkum Yaşam Alanı'nı nasıl yaptıysak onun benzerini Akçaabat'ta da hayata geçirmek istiyoruz. Büyükşehir, bakanlıklarımız ve Akçaabat Belediyemiz bu konuda el ele veriyor." ifadelerini kullandı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz, Akçaabat Kent Konseyi Başkanı Mehmet Salim Köse ve Kent Konseyi üyelerinin yer aldığı toplantıda çalışmalara yönelik görüşler ele alındı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi! Destici ateşe benzin döktü

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Destici ateşe benzin döktü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıta beğeni yağıyor
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Domenico Tedesco, Ferencvaros maçının ilk 11'inde yapacağı sürprizi açıkladı

Ferencvaros maçının 11'inde yapacağı sürprizi açıkladı
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları

Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Kerem'den Galatasaray derbisi yanıtı
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.