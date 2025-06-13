Akbabalar Fotokapanlarla Görüntüleniyor

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Türkiye'nin önemli tabiat parklarından Akdağ Tabiat Parkı'nda fotokapanlar aracılığıyla akbabaların hareketleri kayıt altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden bu doğal yaşam görüntülerini paylaştı.

Akbabalar fotokapanlarla böyle görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından biri olan Akdağ Tabiat Parkında kayalıklar daki akrabaların hareketleri fotokapanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından Akdag'daki doğal yaşamın fotokapanlara yansıyan görüntülerini paylaştı. Fotokapanlar bir kayalık üzerine konan akbabaların görüntülerini anbean kayıt altına aldı. Görüntüler özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ BAYAR - Güncel
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