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Yüksekova'da Akaryakıt Sonrası Yangın: 3 Yaralı

Yüksekova'da Akaryakıt Sonrası Yangın: 3 Yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otomobil, akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra alev aldı. Araçtaki baba ve iki oğlu yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü, soruşturma başlatıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra hareket eden otomobil, kısa süre sonra alev aldı. Yangında araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay, Yüksekova ilçesi Esendere yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mesut Akyol'un yakıt aldığı 30 AAG 756 plakalı otomobil, istasyondan çıktığı sırada alev alıp, yanmaya başladı. Alevlerin sardığı otomobilden çıkmayı başaran Akyol ve iki oğlu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve iki oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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