Akaryakıt İstasyonunda Çelik Kasa Soygunu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde akaryakıt istasyonundaki çelik kasayı kırıp içindeki 4 bin TL'yi aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir akaryakıt istasyonundaki çelik kasadan 4 bin TL'nin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin C.S. ve C.S. olduğunu tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalanan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, spiral, murç, oksijen tüpü, eldiven ve maske ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.