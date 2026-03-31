Hatay'da akaryakıt hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde akaryakıt hırsızlığı iddiaları üzerine başlatılan operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Çalınan motorini satın aldığı belirlenen bir diğer kişi de yakalandı.

Polis ekipleri, ilçede üç ayrı tırdan toplamda 1150 litre motorin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü detaylı inceleme ve saha çalışmaları sonucunda 3 olayın şüphelisinin A.A. olduğu tespit edildi.

Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan çalınan motorini satın aldığı belirlenen Ö.Z. de gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 7 bidon içerisinde toplam 420 litre mazot ele geçirildi.

Ö.Z. hakkında ise "suç eşyasını satın almak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan
