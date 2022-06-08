Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile görüştü - Haberler

Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü. Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile bir araya geldi. Görüşmede, askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. AA / Sarp Özer - Güncel Zakir Hasanov Hulusi Akar Azerbaycan Güncel Haberler

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