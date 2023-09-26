Akademisyenler okul okul gezerek lise öğrencilerine Mevlid-i Neb-i'yi anlattı

SİVAS - Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 25 akademisyen Mevlit kandili dolayısıyla 25 farklı lisede öğrencilerle bir araya gelerek Mevlid-i Neb-i söyleşisi gerçekleştiriyor.

Mevlid-i Neb-i haftası nedeniyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahilat Fakültesi ve il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentte bulunan liselerde "Mevlid-i Neb-i söyleşisi" gerçekleştiriliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi akademisyenleri tarafından gerçekleştirilen söyleşi 25 akademisyen ile 25 lisede düzenlenecek. Söyleşilerden ilki Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan tarafından Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapıldı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan, Mevlid-i Neb-i haftasında farkındalık yapmayı amaçladıklarını belirtip, "Öncelikle bu güzel günün hayırlara vesile olmasını temenni ederek Mevlid-i Neb-i'nin tüm insanlık için, dünyamız için, tüm yaratılmışlar için hayırlara vesile olmasını yüce Mevla'mdan niyaz ediyorum. Mevlid-i Neb-i adına ne yapabileceğimizi düşünerek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı olarak bir farkındalık yapma adına böyle bir program yapma kararı aldık." dedi.

"25 okulumuzda Mevlid-i Neb-i programları yapmaya başladık"

Aslan, kentte bulunan 25 lisede Mevlid-i Neb-i söyleşileri düzenlediklerini ifade edip, "Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız hocamızın da desteklerini alarak bu projeyi yaptık. Üniversitemiz, fakültemiz, milli eğitim müdürlüğümüzle, 25 akademisyen hocamızla birlikte 25 okulumuzda Mevlid-i Neb-i programları yapmaya başladık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu hafta Mevlid-i Neb-i haftası olduğu için önümüzdeki günlerde de programlarımız devam edecek" diye konuştu.