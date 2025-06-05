Akademisyen Cenk Yiğiter'in Silahlı Saldırı Sonrası Açıklamaları

(ANKARA) - Evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan akademisyen Cenk Yiğiter, "Organize bir saldırıda sadece tetikçi tutuklu. Gözcü, silah ticareti yapma şüphelileri adli kontrol ile serbest. Neden? Hapishanelerde anayasal haklarını kullanan öğrencilerden, siyasetçilerden, gazetecilerden yer kalmadığı için mi?" diye sordu.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile araştırma görevlisi olduğu Ankara Üniversitesinden ihraç edilen Cenk Yiğiter, 20 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Polise saldırıdan 2 gün sonra detaylı ifade vermek istediğini ilettiğini ancak "dosyanın savcılığa intikal ettiğini, ifade alamayacaklarını söylediklerini" bildiren Yiğiter, "Başsavcılığa ifade verme talebimizi ilettik. Madem bir soruşturma sürüyor, ki azmettirenlerin yakanlanması için zaman çok önemli, neden hala ek ifadem alınmadı?" diye sordu.

Yiğiter, şunları kaydetti:

"Avukatlarım günlerce soruşturma savcısının adını dahi öğrenemedi. Ancak bir hafta sonra savcı atandı. Dosya neden, 16 gün sonra hala avukatlarımın incelemesine açılmadı? Tetikçisi, gözcüsü, silah temin edeni yakalanmış açıklamadan anlaşıldığı üzere. Organize saldırı anı dışında civar kameraların saldırı öncesine, bir gün öncesine vs dair kayıtlar alındı mı?

Azmettiricinin tespitine yönelik olarak siber araştırma yapılıyor mu, iletişim araştırması yapılıyor mu? Bunlar hakkında hiçbir fikrimiz olmadığı gibi hala detaylı ifadem alınmadığı için soruşturmaya yardımcı da olamıyorum. Neden? Saldırı ile ilgili gecesinde, henüz yoğun bakımdayken sadece saldırı anına dair kısa bir ifadem alındı. 16 gün oldu detaylı ifadem talebime rağmen alınmıyor.

Bir de şunu sormak lazım gelir herhalde: Organize bir saldırıda sadece tetikçi tutuklu. Gözcü, silah ticareti yapma şüphelileri adli kontrol ile serbest. Neden? Hapishanelerde anayasal haklarını kullanan öğrencilerden, siyasetçilerden, gazetecilerden yer kalmadığı için mi?"