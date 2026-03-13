Ahlat'ta iftar programı düzenlendi

Ahlat'ta iftar programı düzenlendi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen iftar programında AK Partililer bir araya geldi. Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, ülkedeki huzurun kıymetini vurguladı ve birlik çağrısında bulundu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde AK Partililer iftar programında bir araya geldi.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen iftar programında konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, komşu ülkelerde yaşananların üzüntü verici olduğunu söyledi.

Ülkede ramazanın huzurla idrak edildiğini belirten Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda ateş çemberinin içerisinde huzurla iftarımızı açarken Ümmet-i Muhammed'in büyük bir kısmı maalesef bu şansı yakalayamıyor. Onun için sizden ricam birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılmanızdır. Terörsüz Türkiye projesiyle hem terörsüz Türkiye'ye hem de terörsüz bölge idealimize hızla ilerliyoruz. Bunu hep beraber yapmak zorundayız. Aramıza fitne tohumları ekmek isteyenlere müsaade etmeden her zamankinden daha fazla birbirimize sarılmak zorundayız."

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez'in de katılımcılara teşekkür ettiği programa, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muaz Ergezen, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Mesut Subaşı, MHP İlçe Başkanı Seyfettin Süleymanoğlu ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman
