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AK Partili Zorlu, vatandaşlık verilen Ahıska Türkü sayısını 170 bin olarak açıkladı

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AK Partili Zorlu, vatandaşlık verilen Ahıska Türkü sayısını 170 bin olarak açıkladı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ahıska Türklerine yönelik süreçte 170 bin kişiye vatandaşlık, yaklaşık 150 bin kişiye de ikamet izni verildiğini açıkladı. Zorlu, Ahlat'ta 1256 ailenin evlerine yerleştirildiğini, 411 aile için sürecin sürdüğünü belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "170 bin Ahıska Türkü kardeşimize vatandaşlık verildi. Yaklaşık 150 bin dolayında kardeşimize ikamet izni verildi" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Dışişleri Bakanlığı'nın katkıları, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) koordinasyonunda ve Beste Gürsu'nun küratörlüğünde Ankara Garı'nda düzenlenen 'Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde' sergisinin açılışına katıldı. 28 Kasım'a kadar ziyarete açık kalması planlanan serginin açılışında ayrıca, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DATÜB Genel Başkanı ve Kassanov Investment Group Yönetim Kurulu Başkanı Ziyatdin Kasanov, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı yer aldı.

'411 AİLE İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Ahıska Türklerinin yaşadığı acılara değindi. Türkiye'nin Ahıska Türklerine verdiği destekten bahseden Zorlu, "Burası onların baba ocağıdır. Biraz önce değerli kurum başkanlarımızdan da bu konuda bilgiler aldım. Şu ana kadar yaklaşık 170 bin Ahıska Türkü kardeşimize vatandaşlık verildi. Yaklaşık 150 bin dolayında kardeşimize ikamet izni verildi. Daha da fazlası olacaktır. Ahıska Türkleri sadece 1944 değil, 1989 yılında, 2004 yılında, 2010'lu yıllarda, Ukrayna Savaşı başta olmak üzere yine o sürgünü hatırlatan acı günlerle yüzleştiler. O dönem Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla iskan süreci başlatıldı. Ahlat'ta 1256 aile şu an itibarıyla evlerine, yurtlarına yerleştirildiler. 411 aile için de süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Zorlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Kahtan Vandali'nin Kerkük Valisi olarak seçildiğini duyurdu.

'KOMŞULUK İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ'

Kürşad Zorlu, Türkiye-Gürcistan ilişkilerine değinerek, "Türkiye ile Gürcistan arasında çok güçlü ve iyi ilişkiler var. Geçtiğimiz süreç içerisinde temaslarımız oldu. Komşuluk ilişkilerimizi ulaştırma, enerji koridorları başta olmak üzere önemli bir güzergahta yükselterek ilerletmeye devam ediyoruz. Özellikle Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki iş birliği çok kıymetli ve bölgemiz için çok büyük anlam taşımaktadır. İnanıyorum ki bu iyi ilişkilerimiz önümüzdeki süreçte farklı gelişmelere de vesile olacaktır. İnanıyorum ki iki ülkenin ilişkileri güçlendikçe Ahıska Türkü kardeşlerimizin de buradaki mevcudiyeti ve gönül birlikteliği daha da güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

Zorlu, daha sonra sergi alanını gezdi, eserler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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