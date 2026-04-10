AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var

ABD- İsrail ve İran arasında ilan edilen ateşkesin ardından İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle iki taraf da eller tetikte beklerken, TBMM İran Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, tüm dünyayı diken üstende tutan ateşkesi Haberler.com’a değerlendirdi. Türkmenoğlu, “Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın büyük gayretiyle bu işin sulh ile sonuçlanması için yoğun bir girişim var. Süreç içinde bazı adımlarla bir noktaya taşınacağının ümidini taşıyoruz” dedi.

TBMM İran Dostluk Grubu Başkanı olması nedeniyle İran ile yakın temas halinde olan Türkmenoğlu, ABD-İsrail saldırılarının İran’da yol açtığı tahribata ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkmenoğlu, “İran’da günlük yaşam alanında bir etki oluşturmamakla birlikte savunma ve askeri alanda büyük bir tahribatın yaşandığı bir gerçek. Sivil yerleşim yerlerine de büyük saldırıların olduğu ve çok sayıda yapının tahrip olduğu bilgileri geliyor. Okullar, hastaneler ve otellere de isabet eden saldırılar var” diye konuştu.

"İSRAİL VE ABD ATEŞKESTE SAMİMİ DEĞİL"

TBMM İran Dostluk Grubu Başkanı Türkmenoğlu, ABD ve İsrail’in artık barış için masaya oturması gerektiğini ancak, ABD Başkanı Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından İsrail’in Beyrut’a saldırdığını vurguladı. Türkmenoğlu, “Bu saldırı, ABD ve İsrail’in samimi olmadıklarının göstergesi. Bu saldırılar nedeniyle tüm dünyada ateşkesin sağlıklı yürümediği kanaati oluştu” dedi.

“İSRAİL ORTA DOĞU’YU KAN GÖLÜNE ÇEVİRMEK İSTİYOR”

İsrail’in kendi kafasına göre ayrı rota çizip onu haklı göstermeye çalıştığını kaydeden Türkmenoğlu, “Bombalanan yerler sivil halkların olduğu yerler. Bu da İsrail’in Ortadoğu’da hiçbir zaman barış istemediğini gösteriyor. Orta Doğu’yu kan gölüne çevirmek için terörist devlet olarak iş yapıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

