Haberler

AK Parti Adıyaman Milletvekili Şan, Kahta Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Kahta ilçesinde hizmete açılan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Eksikliklerin giderilmesinin ardından resmi açılışın konserle yapılacağını duyurdu.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Kahta ilçesinde hizmete açılan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Şan, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Adıyaman Vali Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi ile birlikte Kahta Millet Bahçesi'ni gezerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Şan, Millet Bahçesi'nin Kahta'ya önemli bir sosyal yaşam alanı kazandırdığını belirterek, vatandaşların tesise yoğun ilgi göstermesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Tesiste bazı eksikliklerin tespit edildiğini ifade eden Şan, görevlendirilen teknik ekibin alanda detaylı incelemelerde bulunacağını ve belirlenen ihtiyaçların kısa sürede giderileceğini kaydetti.

Şan, eksikliklerin tamamlanmasının ardından Millet Bahçesi'nin resmi açılışının geniş katılımlı bir programla gerçekleştirileceğini, program kapsamında konser düzenlenmesinin de planlandığını belirtti.

Atatürk Barajı kıyısında yer alan Kahta Millet Bahçesi, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve sosyal donatılarıyla ilçe halkına hizmet vermeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / İsmail Kaya
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı! İşte ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Foto kapan ele verdi! CHP İlçe Başkanı ve oğluna uyuşturucu operasyonu

Foto kapan ele verdi! CHP'li başkan ve oğluna uyuşturucu operasyonu
Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı

Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı

Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış

İstanbul'u ilçe ilçe dolaşan tacizci kadına oto yıkamacıda soğuk duş
Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Sadece 24 saat kaldı! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni zamlı maaşlar