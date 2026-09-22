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AK Partili Nasıroğlu, Batman'da silahların gömülüp yerine kalemin gelmesini istedi

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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Kültür Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Mahalle Buluşmaları kapsamındaki programda konuşan Nasıroğlu, bölgede huzur ortamının turizm ve yatırımlara katkı sağladığını, silahların yerine kalemin gelmesi gerektiğini söyledi.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Ak Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Kültür Mahallesi'nde düzenlenen programda konuşan Nasıroğlu, Türkiye'nin barış ve kardeşlik hukukunu güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Bölgenin geçmişe kıyasla önemli ölçüde huzur ortamına kavuştuğunu ifade eden Nasıroğlu, şunları kaydetti:

"Silahlar bırakılacak, silahlar gömülecek. O silahın yerine kalem gelsin. Çocuklarımız ders çalışsın, meslek sahibi olsun, iyi bir geleceğe sahip olsun. Bölgedeki huzur ortamı turizm ve yatırımlara da katkı sağladı. Bizden sonraki nesillere bırakacağımız en kıymetli miras huzur, barış ve kardeşliktir."

Programa, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu da katıldı.

Kaynak: AA
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