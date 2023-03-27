AK Partili isme canlı yayında soruldu: 150 bin oyu olan HÜDA PAR'ın size ne gibi katkısı olacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a konuk olduğu CNN Türk canlı yayınında "150 bin oyu olan HÜDA PAR'ın size ne gibi katkısı olacak?" sorusu yöneltildi. Yavuz bu soruya, "Biz partileri birleştirmiyoruz. Her parti kendi hükmü şahsiyetiyle orada duruyor. Biz ilkeler doğrultusunda bir araya geldik. Böyleyken meseleye Cumhurbaşkanımıza desteği nasıl artırırızdan bakıyoruz." yanıtını verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CNN Türk ekranlarında Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Yavuz, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

HÜDA PAR TARTIŞMALARINA DA DEĞİNDİ

Önceki gün 14 Mayıs seçimlerine AK Parti listelerinden gireceği açıklanan HÜDA PAR tartışmaları da Yavuz'a soruldu. Yavuz, konu hakkında "Hür Dava Partisi, bahsedildiği gibi Hizbullah'la bir alakaları olmadığını çok net ifade ettiler. Teröre karşı durduklarını söylüyorlar." dedi.

"PARTİLERİ BİRLEŞTİRMİYORUZ"

Yavuz Canova'nın "Peki nasıl bir katkı umuyorsunuz HÜDA PAR'dan? Bir önceki seçimde 150 bin oydan bahsediliyor" şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Biz partileri birleştirmiyoruz. Her parti kendi hükmü şahsiyetiyle orada duruyor. Biz ilkeler doğrultusunda bir araya geldik. Böyleyken meseleye Cumhurbaşkanımıza desteği nasıl artırırızdan bakıyoruz. Geçmiş dönemde de HÜDA PAR destek vermişti, listelerden yer vermemiştik. Bu dönem listelerden yer veriyoruz."

"YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE ÇOK NET ANLAŞMA ZEMİNİ OLUŞTU"

"Yeniden Refah Partisi ittifaka nasıl katıldı?" sorusuna da yanıt veren Yavuz, "Bir noktaya gelmiştik. Uzun müzakereler vardı. Ama gerçekten ilkeler doğrultusunda giden bir anlayış içerisinde ilerledi süreç. Geldiğimiz noktada bir parça kopar gibi oldu. Sonra datekrar o bıraktığımız noktaya geldik. Ve çok net anlaşma zemini oluştu. Çok şükür aynı ittifakın içerisine birlikte Cumhurbaşkanı adayının aynı olduğu bir anlayış içerisinde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.