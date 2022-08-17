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AK Partili Canikli'in annesi hayatını kaybetti

AK Partili Canikli'in annesi hayatını kaybetti

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul milletvekili, arkadaşım Nurettin Canikli'nin annesi ebedi aleme göçtü. Mekanı cennet olsun. Kendisine Allah'tan rahmet, Nurettin Bey'e ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Nurettin Canikli Fahrettin Koca AK Parti Güncel Haberler

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