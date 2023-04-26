AK PARTİLİ AYAN: SIKILMADIK EL, ÇALINMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ

Ak Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Nilhan Ayan, Esenyurt'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Ayan, 'Biz sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Sahadaki çalışmalarımız esnasında vatandaşlarımızdan büyük bir coşku ile karşılaşıyoruz' dedi.

Esenyurt'ta esnaf ziyareti gerçekleştiren AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Nilhan Ayan vatandaşların sorunlarını dinleyerek not aldı. Ayan, seçim gününe kadar sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayacaklarının altını çizerek seçim çalışmalarına gün boyu hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

'ESNAFLARIMIZDAN BÜYÜK DESTEK ALIYORUZ'

Seçim çalışmaları kapsamında her gün vatandaşlarla buluştuklarının altını çizen Nilhan Ayan, 'Biz sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Sahadaki çalışmalarımız esnasında vatandaşlarımızdan büyük bir coşkuyla karşılaşıyoruz. Bugün mobilyacılar çarşısını ve tekstil esnafımızı ziyaret ettik. Esnaflarımızdan büyük destek alıyoruz. Vatandaşımız artık Türkiye'nin Dünya çapında bir caydırıcılığının olduğunu biliyor. Vatandaşlarımız siyasete gayet hakim durumdadır' diye konuştu.