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Ejder Açıkkapı'dan Ümit Özdağ'a Tepki

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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerini kınadı. Açıkkapı, Gazze'deki ateşkesi olumlu bulduğunu belirterek, uluslararası hukuk çağrısında bulundu ve Erdoğan'ın Filistinlilerin davasına desteğini vurguladı. Özdağ'ın sözlerini, tarihi gerçeklerden yoksun ve milletin yüreğini yaralayan bir ifade olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ifadelerine tepki göstererek, Özdağ'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerini kınadığını bildirdi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Gazze'de yaklaşık 471 gün süren katliamın ardından başlayan ateşkesi olumlu bulduğunu belirterek, "Diliyoruz ki İsrail işgal ettiği toprakları asıl sahiplerine bırakır ve yine Uluslararası Ceza Mahkemesinde bu suçu işleyen soykırımcılar yargılanır, temennimiz bu yöndedir. Netanyahu ve şürekası insanlığı, insanlığın onurunu ayaklar altına aldılar ve medeni dediğimiz dünyanın paydaşları sessiz kaldılar, görmezden geldiler ve adeta bu soykırıma ortak oldular" dedi.

Açıkkapı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistinlilerin haklı davasına destek verdiğini vurgulayarak, "Şu son ateşkeste bile Hamas'ın Türkiye'yi anarak ateşkeste Türkiye'nin rolünü ifade etmiş olması dahi bazılarının gözünü açmaya yetmemiştir. Filistinli kardeşlerimizin 1967 sınırlarına yönelik kazanımlarının elde edilmesidir, temennimiz bu yöndedir" ifadesini kullandı.

"Erdoğan'a yönelik sözlerini kınıyorum"

Açıkkapı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarını eleştirerek, "Gerçekten ferasetten yoksun ve anlayamadığımız; kime, nereye, nasıl, kürek çektiklerini bir türlü çözemediğimiz bu zihniyetin bu ülkeye ve bu ülkede yüzde 52 oy almış Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınıyorum. Burada haçlı seferleri benzetmesiyle liderimize yönelik bu saldırılar kabul edilemez. Sayın Ümit Özdağ burada bu ifadelerle gerçekten aziz milletimizin yüreğini yaralamıştır. Çünkü bu ifadeler tarihi bilinçten yoksun, tarihi gerçeklerden yoksun, tarihi gerçeklerden yoksun ve son 23 yıldır bu ülkede eser ve hizmet siyaseti üreten aynı zamanda 'dünya beşten büyüktür' diyerek aslında büyük bir sözü ifade eden liderimize bu çirkin benzetmesini kınıyor ve telin ediyoruz" ifadesini kullandı.

Ejder Açıkkapı'dan Ümit Özdağ'a Tepki
Kaynak: ANKA / Güncel
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