AK Parti'den kritik açıklama! 'Terörsüz Türkiye' için yeni yasal çerçeve geliyor

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sürecin yeni bir aşamaya geçtiğini belirten Çelik, terör örgütünün silah bırakmasını ve illegal yapılarının tamamen sona erdirilmesini sağlayacak yasal düzenlemeye işaret etti.

"ARTIK YENİ BİR AŞAMADAYIZ"

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Artık yeni bir aşamadayız. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının, biz çok gecikmeden bir an evvel meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yasal çerçeve terör örgütünün silah bırakmasını ve tüm şube uzantı ve illegal yapılarıyla ortadan kalkmasını temin etmeye dönüktür. Türkiye'nin hem millî güvenliği açısından, Türkiye Yüzyılı hedefleri açısından, terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye hedefleri açısından bu önemlidir."

"BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİN KATKISI ÖNEMLİ"

Sürecin ortak iradeyle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Tabii bu yasal çerçeve için bütün siyasi partilerin, bütün çevrelerin katkı vermesi son derece önemli. Hem destek verenlerin hem katkı verenlerin hem hakkaniyetli bir şekilde demokratik eleştiri hakkını kullanmak üzere buraya bir katkı vermeye çalışanların fikirleri çok önemlidir. Türkiye bu meseleyi ortak iradeyle ve büyük devlet tecrübesi, milletin büyük değerleri, büyük basiretiyle aşabilecek kabiliyete ve kapasiteye sahiptir."

SÜRECİN NASIL TAMAMLANACAĞINI AÇIKLADI

Çelik, silah bırakma sürecinin hangi aşamalardan geçeceğini de anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu çerçeve ortaya çıktıktan sonra silah bırakma süreciyle ilgili olarak terör örgütünün silah bıraktığı devlet kurumlarınca tespit edildiği takdirde ve bu tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır."

"PKK-KCK'NIN TÜM YAPILARIYLA ORTADAN KALKMASI HEDEFLENİYOR"

Çelik, açıklamasının sonunda hedefin net olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Amaç burada terörün sona ermesi ve bu silahlı yapılardan ve illegal yapılardan Türkiye'nin kurtulmasıdır. PKK-KCK'nın tüm şubeleriyle, uzantılarıyla ve yapılarıyla ortadan kalkması esas bu hedefleniyor."

ERDOĞAN'DA "MECLİS'E SUNACAĞIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti MKYK toplantısında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar vermişti. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in edindiği bilgiye göre Erdoğan'ın, süreç kapsamında hazırlanan yasa çalışmasının önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını belirterek, "Yeni bir adım atıyoruz. Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasa çalışmasına önümüzdeki günlerde meclise sunacağız" ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

İlgili Haberler

Kaynak: Haberler.com