Üye Girişi
Haberler

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat'ın AK Parti iktidarı ile çağ atladığını söyledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam'ı ziyaret ederek belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Şahan, Yozgat için üretilecek her projenin takipçisi olacaklarını belirtti.

Ak Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Türkiye'nin ve Yozgat'ın AK Parti iktidarı ile çağ atladığını söyledi.

Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam'ı ziyaret eden Şahan, belediyenin çalışmaları ve projeler hakkında bilgi aldı.

Şahan yaptığı açıklamada, Yozgat için üretilecek her projenin takipçisi olacaklarını söyledi.

Yozgat'ın 2000 yılı öncesi yeterli bir hizmet göremediğini ifade eden Şahan, "Son 20 yıldır ülkemiz çağ atladı ve biz de Yozgat olarak bu nimetlerden, bu hizmetlerden yararlandık. Bu hizmetler yetmez, daha fazlası için çabalıyoruz. Bizim derdimiz Yozgat, bizim derdimiz hizmet etmektir." dedi.

Belediye Başkanı Tekçam da ziyaretlerinden dolayı milletvekili Şahan'a teşekkür ederek projeleri için destek istedi.

Kaynak: AA / Güncel

Süleyman Şahan Milletvekili AK Parti yozgat Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İBB KREŞ BAŞVURU SONUÇLARI: İBB kreş başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos kreş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 26 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Turkcell çöktü mü? Son Dakika Turkcell çöktü mü? 26 Ağustos son dakika gelişmesi... Mevlit Kandili ne zaman? Mevlit Kandili ne zaman 2024 Diyanet? Mevlit Kandili'nin önemi nedir?
title