AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer'den partisinin olağanüstü kongresi öncesi açıklama

Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, partilerinin 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak 4. Olağanüstü Kongresi'ne 1500 kişi ile katılacaklarını bildirdi.

Başer, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 3 Kasım 2002'den bu yana 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olduklarını söyledi.

Ak Parti'nin 22 yıllık siyasi tarihini istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcadığını ifade eden Başer, " Ak Parti, bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş, tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz. 'Hep yeni, hep ileri' diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongre'mizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Başer, kongreye Yozgat'tan 1500 kişi ile katılacaklarını ifade etti.