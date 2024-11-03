Üye Girişi
Haberler

AK Parti Yığılca İlçe Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Yığılca İlçe Kongresi Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Yığılca ilçesinde AK Parti'nin 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı. Kongrede Ercan Öztürk, kongrelerin yenilenme süreçleri olduğunu vurguladı. Turgut Ilgın, tek listeyle ilçe başkanı olarak seçildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde AK Parti'nin 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yığılca Spor Salonu'ndaki kongrede yaptığı konuşmada, kongrelerin dirilme, tazelenme ve yenilenme süreçleri olduğunu anlattı.

Öztürk, Yığılca'nın en çok hizmet alan ilçelerinden biri olduğunu da ifade etti.

Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş da yapılan hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, AK Parti'nin, umudun, icraatın ve geleceğin adı olduğunu söyledi.

Tek listeyle gidilen seçimde ilçe başkanı Turgut Ilğın seçildi.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel
Çorum'da 5 katlı binada patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı

Çorum'da 5 katlı binada patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

 Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler

Patlamadan ilk görüntüler! Mahalle savaş alanına döndü

 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında

İşte 5 katlı binada meydana gelen patlama anı
İspanya'da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar

Sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Kasım Trabzonspor Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Masterchef kim elendi? 3 Kasım Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? MasterChef eleme adayları kim? 3 Kasım Pazar bugün kim elendi? Mamak soğuk hava deposunda ne var? 5-5 biten maç var mı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Kirli Sepeti bitti mi, neden bitti? Deha CANLI İzle! Deha 7. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.