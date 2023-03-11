AK Parti Yalova İl Başkanlığına atanan Umut Güçlü görevi devraldı

Ak Parti Yalova İl Başkanlığı görevine getirilen Umut Güçlü, görevine başladı.

Ak Parti Yalova Merkez İlçe Başkanlığı görevini uzun yıllardır sürdüren Güçlü, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Yalova İl Başkanlığına atandı.

Parti binasında düzenlenen görev teslim törenine Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol'un yanı sıra partililer katıldı.

Milletvekili aday adaylığı için görevden ayrılan Muğlim Bağatar, görevi Umut Güçlü'ye alkışlarla teslim etti.

Kendisine destek veren tüm yol arkadaşlarına teşekkür eden Güçlü, uzun yıllardır partide hizmet yarışını sürdürdüklerini ve bayrağı en iyi şekilde daha ileriye taşımak için tüm gayretiyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.