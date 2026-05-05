Ak Parti, "Varlık Barışı" ve Yeni Vergi Teşviklerini Düzenleyen Kanun Teklifini TBMM'ye Sundu

(TBMM) - Haber: Erva GÜN

AK Parti, vergi sistemi, yatırım ortamı ve finans sektörüne yönelik vergi muafiyet ve indirimlerini de kapsayan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Teklifle, yurt dışındaki ve yurt içindeki kayıt dışı varlıkların 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Düzenleme kapsamında, bildirilen varlıkların devlet iç borçlanma senetlerinde tutulma süresine göre yüzde 0 ile 5 arasında vergi uygulanması, bu varlıklar için vergi incelemesi yapılmaması öngörülüyor.

AK Parti Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi sistemi, yatırım ortamı ve finans sektörüne yönelik kapsamlı değişiklikler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifin yasalaşması halinde, vergi sistemi ve yatırım ortamında kapsamlı değişiklikler yapılması ve Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar açısından cazibesinin artırılması hedefleniyor.

İstanbul Finans Merkezi'ndeki şirketlere yüzde 100 vergi indirimi

Teklife göre; üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla kurumlar vergisi oranlarında indirim yapılacak. İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumların ihracat kazançlarına yüzde 9, diğer ihracatçı kurumların kazançlarına ise yüzde 14 vergi oranına indirilecek.

Kanun teklifinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'na eklenen madde ile; Türkiye'nin nitelikli hizmet ihracatını artırmak ve uluslararası firmalar için bölgesel bir merkez olmasını sağlamak amacıyla "Nitelikli Hizmet Merkezi" tanımı yapılıyor. Buna göre bu merkezlerde çalışan personele yönelik gelir vergisi ve damga vergisi istisnaları getiriliyor. Ayrıca bu merkezlerin kazançlarına yönelik kurumlar vergisi indirimi oranı yüzde 95'e kadar çıkarılıyor; İstanbul Finans Merkezi kapsamındaki şirketler için bu oran yüzde 100 olacak.

Yurt dışı kazançlar gelir vergisinden muaf tutulacak

Teklifle birlikte Türkiye'ye yeni yerleşen kişilere yönelik önemli bir vergi avantajı da getiriliyor. Son üç yılda Türkiye'de mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak.

Teklifle en az üç ülkede faaliyet gösteren ve yıllık hasılatının yüzde 80'ini yurt dışındaki ilişkili şirketlerden elde eden sermaye şirketlerine bu statü verilecek. Düzenlemeyle, finansal danışmanlık, stratejik yönetim ve teknoloji danışmanlığı gibi yüksek katma değerli hizmetlerin Türkiye'den yürütülmesi ve ülkenin uluslararası şirketler için bölgesel bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor.

Teknogirişim çalışanlarına vergi avantajı

Teklifte, teknogirişim alanında da dikkat çeken değişiklikler yer alıyor. Çalışanlara verilen pay senetlerindeki vergi istisnası genişletilirken, hisselerin vergisiz elden çıkarılma süresi 12 yıldan 6 yıla indiriliyor. Ayrıca belirli sürelerden önce satış yapılması halinde kademeli vergi geri alınması uygulanacak.

İstanbul Finans Merkezi'ne yönelik teşvikler de genişletiliyor. Merkezde çalışan personele sağlanan vergi avantajlarının kapsamı artırılırken, finansal hizmet ihracatına yönelik yüzde 100 kurumlar vergisi indiriminin süresi 2047 yılına kadar uzatılıyor.

Kamu borçlarının yapılandırılmasına kolaylık

Teklife göre, kamu borçlarının yapılandırılmasında önemli kolaylıklar getiriliyor. Amme alacaklarının tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarılırken, teminatsız tecil edilebilecek borç tutarı 50 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltiliyor. Düzenleme ile hem mükelleflerin ödeme kapasitesinin artırılması hem de kamu alacaklarının daha etkin tahsil edilmesi hedefleniyor.



Varlık barışında yeni düzenleme Vergi düzenlemeleri kapsamında, yurt dışı kazançlarına yönelik istisnalardan yararlanan kişilerin veraset yoluyla edindikleri varlıklar için vergi oranının yüzde 1 olarak uygulanması öngörülüyor. Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Türkiye'de bulunan ancak defter kaydı bulunmayan varlıklarını bildirmeleri sağlanacak. Bu adımla, yüksek gelir grupları ve yabancı sermaye açısından Türkiye'yi daha cazip hale getirmesinin amaçlandığı belirtildi.



Teklifle, 31 Temmuz 2027'ye kadar bildirilen kayıt dışı varlıklar için yüzde 0 ila yüzde 5 arasında değişen oranlarda vergi uygulanması, belirli şartlarla bu varlıklara inceleme yapılmaması da öngörülüyor.





Kaynak: ANKA