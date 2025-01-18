AK Parti Ünye Kadın Kolları'na Yeliz Ürer Araz Seçildi
Ünye Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen 7. Olağan Kadın Kolları Kongresinde Yeliz Ürer Araz, AK Parti Ünye Kadın Kolları Başkanlığına seçildi. Araz, eski başkanlara teşekkür ederek, bayrağı daha ileriye taşıyacaklarını belirtti.
AK Parti Ünye Kadın Kolları Başkanlığına Yeliz Ürer Araz seçildi.
Ünye Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen 7. Olağan Kadın Kolları Kongresinde 204 üye oy kullandı.
Göreve seçilen Araz, "Devraldığımız bayrağı daha da ileriye taşıyacağız. Bugüne kadar partimize canla başla gönül vermiş eski ilçe kadın kolları başkanlarımıza katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum." dedi.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel