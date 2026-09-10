AK Parti Tokat milletvekillerinden TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

Ak Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Arslan ve Aldemir ile AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, Yılmaz'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Arslan, Aldemir ve Dizer, TOGÜ'nün üretim, AR-GE, teknoloji, tarım ve yenilenebilir enerji alanlarındaki çalışmalarını inceledi.

Ziyarette TOGÜ Hijyenlab, Milli Teknoloji Atölyesi, Biyoçeşitlilik Müzesi, seralar, TOGÜ Mutfak, Süt İşleme Tesisi ve TOGÜ Şifa başta olmak üzere üretim ve araştırma alanları hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA